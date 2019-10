Am Dienstagabend erlebte Fortuna-Coach Marco Müller live in London das 7:2 von Bayern München gegen Tottenham Hotspurs in der Champions League. Am Donnerstag (3. Oktober) will er nun erleben, dass auch seine A-Liga-Kicker gegen Davaria Davensberg drei Punkte einfahren.

„Wenn die allerdings komplett sind, sind sie mit ihren starken Individualisten ein schwerer Gegner“, weiß Müller. Zuletzt hatten es die Gegner jedoch eher leicht mit den Davaren. In vier der letzten fünf Spiele ging Davensberg als Verlierer vom Platz und holte bei 3:14 Toren nur einen einzigen Zähler.

Marco Müller braucht am Donnerstag ab 15 Uhr wieder Improvisationstalent: „Zwei Spieler kommen zurück, drei andere fehlen wohl stattdessen“, verrät er. „Aber das sind wir ja inzwischen gewohnt.“