Wenn Mario Popp vom „Triple“ redet, dann orientiert er sich an anderen Ansprüchen als Bayern München . „Nach zwei Siegen in Folge wollen wir im Ortsderby gegen Borussia Darup den dritten“, formuliert er das Ziel für die Partie am Donnerstag (3. Oktober, Anstoß: 15 Uhr). Damit würden die Nottulner den Gegner (10.), auf den sie nach dem 4:2-Hinspielsieg im durcheinandergewürfelten Spielplan binnen weniger Wochen zum zweiten Mal treffen, überholen und vielleicht noch den einen oder anderen Platz zusätzlich gutmachen.

Nur drei Punkte liegen zwischen Rang fünf und der GWN-Reserve auf Platz zwölf. Die zuletzt knappe 2:3-Niederlage der Borussen gegen Legden und der 5:2-Sieg in Osterwick stimmen Popp aber nachdenklich. „Darup hat einen Lauf. Damit hatte ich nicht gerechnet.“ In den GWN-Kader zurück kehren Darius und Robert Schwering sowie Cedric Reidegeld. Henning Klaus ist im Urlaub.