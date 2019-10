„Wir mussten aber bis zum Ende der Partie um die drei Punkte zittern“, sagte SVB-Trainer Fabian Leifken nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen ließ der Liga-Primus überraschend viele Möglichkeiten der Platzherren zu. „Wolbeck besaß fünf, sechs Großchancen. Deshalb hätten wir uns über Gegentreffer nicht beschweren dürfen.“ Das Tor des Tages erzielte bereits nach 13 Minuten Nils Schulze Spüntrup, der ein Zuspiel von Florian Bußmann zum 0:1 nutzte. Die Platzherren standen in der Defensive kompakt und waren bei Kontern stets gefährlich. „Ein 3:1 für Wolbeck zur Pause war nicht unmöglich“, ergänzte Leifken.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste zielstrebiger in der Offensive und kamen zudem besser in die Zweikämpfe. Schulze Spüntrup hatte mit zwei Aluminiumtreffern Pech. Der eingewechselte Oliver Mersmann sowie Florian Bußann vergaben weitere Chancen. „Wir hätten unsere Konter besser ausspielen und das zweite Tor erzielen müssen“, haderte Bösensells Coach.

Mit einem Heimsieg am Sonntag (6. Oktober) ab 15 Uhr gegen den Vierten, SV Herbern II, der sich am Donnerstag gegen den Vorletzten BW Aaasee mit 4:1 durchsetzte, wollen die SVB-Kicker weiterhin das Ranking anführen. „Herbern verfügt über gut ausgebildete Jungs. Ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe“, sagt Fabian Leifken. Im Vergleich zu den Auswärtsspielen gegen Havixbeck und Wolbeck sei eine „Leistungssteigerung im spielerischen Bereich“ erforderlich. Mirko Lips und Lars Rückel kehren in den Kader zurück.