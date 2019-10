Kapitän Jan Meyer sprach nach dem 1:0 (1:0)-Sieg von einer „guten Teamleistung. Wir haben nur wenige Chancen des Gegners zugelassen.“

Das Tor des Tages für die Schwarz-Weißen erzielte sechs Minuten vor dem Seitenwechsel Julius Mersmann , der nach einem langen Ball von Innenverteidiger Thorben Schaefer den gegnerischen Torhüter umkurvte und dann aus spitzem Winkel mit dem rechten Fuß den Ball über die Linie beförderte. „Selm präsentierte sich als starker Gegner und hat uns gut gefordert“, so Meyer.

Nach der Pause versäumten es die Gäste, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Beste Möglichkeiten ließen Jens Könemann, Tobias Harke und Chris Bauerbach ungenutzt. „Drei, vier Treffer hätten wir erzielen müssen“, merkte der Spielführer an. So war es bis zum Ende spannend, denn die Platzherren versuchten in der Schlussphase alles.

Bereits am Sonntag (6. Oktober) steht für die Habichte die nächste Begegnung in der Fremde auf dem Programm. Ab 15 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Elften, SV Rinkerode, dessen Partie am Donnerstag gegen GS Hohenholte witterungsbedingt nach der ersten Halbzeit abgebrochen werden musste. „Wir wollen was holen und unseren guten Lauf fortsetzen“, betont Jan Meyer.