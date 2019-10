„Wir haben keinen Schiffbruch erlitten, aber der Gegner war einen Tick stärker“, sagte der nach der 1:3 (1:1)-Niederlage. „Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Trotzdem ist die Niederlage verdient. Auf die ersten 35 Minuten können wir nächste Woche allerdings aufbauen.“

Die Grün-Weißen knüpften in der ersten halben Stunde nahtlos an die zuletzt gezeigten Leistungen an. „Wir haben früh gepresst und den Gegner dadurch zu Fehlern im Spielaufbau gezwungen.“ Die Nottulner Führung durch einen platzierten 25 Meter-Schuss von Clemens Donner (31.) war zu diesem Zeitpunkt deshalb keinesfalls unverdient. „Clemens hat eine gute Fackel. Das hat er unter Beweis gestellt“, so Popp . Im Anschluss besaßen die Gäste sogar die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, doch übersah Ben Rahlenbeck nach einer gekonnten Einzelaktion die mitgelaufenen Tom Overmann und Clemens Donner. Eine Minute vor der Pause gelang den Platzherren durch Pascal Leipelt der Ausgleich. „Danach haben wir leider nicht mehr so druckvoll gespielt“, so Popp. Nottuln gab das Spiel aus der Hand. Leon Eggemann sorgte mit zwei Toren (64./72.) für die Entscheidung.