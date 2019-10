Marco Müller , Trainer von Fortuna Schapdetten, war nach dem Spiel keineswegs sauer auf seine Spieler. Bis zur 83. Minute hatte der heimische A-Ligist bei Davaria Davensberg mit 1:0 geführt, um dann zunächst den Ausgleich und schließlich in der Nachspielzeit noch die Gegentreffer zwei und drei zu kassieren.

„Natürlich sind die späten Gegentore sehr ärgerlich, aber der Davensberger Sieg ist verdient. Unser Gegner verfügt über eine riesige individuelle Klasse und kann in unserer Staffel jede Mannschaft weghauen. Phasenweise war es ein Spiel Appelhans gegen Davensberg “, war Müller ein fairer Verlierer. Schapdettens Torhüter hatte bis in die Schlussphase hinein mehrere Großchancen der Platzherren vereitelt, um dann doch noch drei Mal das Leder aus den eigenen Maschen holen zu müssen.

Das Spiel begann für die Gäste perfekt, denn nach einem Zuspiel von Yücel Karagöl brachte Justin Ziepke seine Farben schon in Minute 14 mit 1:0 in Führung.

Im Anschluss ließen die Fortunen einige erstklassige Konterchancen ungenutzt. „Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn wir in dieser Phase das 2:0 gemacht hätten“, so Müller. Doch das zweite Tor fiel nicht. Die Davaren rissen die Partie nun an sich und prüften immer wieder das Reaktionsvermögen von Appelhans.

In der 75. Minute sah Manuel Heumann nach einem taktischen Foul die Ampelkarte. Damit wurde es für die Müller-Elf nicht leichter. So kam es, wie es kommen musste: Zunächst traf Mahmoud Mahmoud zum Ausgleich (83.), dann erhielt der Gastgeber in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einen Strafstoß zugesprochen. Gerrit Bendig soll einen Gegenspieler gefoult haben. Die Chance ließ sich Anas Lofti nicht entgehen. Das 3:1 erzielte schließlich noch Mohamed Morsel (90.+4).