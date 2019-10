Wahrer Goldrausch beim RV Nottuln

Vornehmlich in den Springprüfungen waren die heimischen Starter mal wieder außerordentlich gut unterwegs.

Laurenz Terbrack gelang beim Turnier auf dem Hof Holsterbrink das L-Springen fehlerfrei in der schnellsten Zeit. In einem M-Springen wurde er auf Colette zudem Fünfter. Carlotta Merschformann überzeugte mit Black Pearl im L-Stilspringen alle Richter und wurde mit der Wertnote 8,3 Erste. Kirsten Eiersbrock sicherte sich in einem A-Stilspringen mit Aaron eine goldene Schleife (7,8).

Leslie Merschformann wurde in einem L-Stilspringen Dritte (7,7). Sohnemann Felix belegte mit Bella in einem A-Stilspringen Rang vier (7,4). Lea Thiemann hatte ihr Pferd Bailey in mehreren Prüfungen genannt. Im E-Springen wurde sie Vierte, in einem A-Stilspringen Sechste (7,5).

Malte Merschformann freute sich beim Turnier in Castrop-Rauxel in einem A-Stilspringen auf seinem Pony Moorlands Carthago über die Wertnote 8,8, die ihm den ersten Platz einbrachte. Auch ein dritter Platz (8,4) mit Pony Melina machte den Ausflug ins Ruhrgebiet zu einem schönen Erlebnis.

Noch ein bisschen weiter fuhr Max Merschformann mit seinem Pferd Crescendo. Auf der Reitanlage des RV Warstein belegte er in den beiden genannten L-Stilspringen die Plätze drei und vier (8,3/8,1).

Bei einem Familienausflug der Familien Merschformann nach Xanten auf die dortige Reitanlage, setzte sich Malte mit Moorlands Carthago in einem A-Stilspringen durch (8,5). Auch ein zweiter Platz mit Melina in einer A-Stilspringprüfung (8,3) freute den jungen Reiter. Ein sechster Platz sprang in einer A-Springprüfung heraus. Carlotta, die sich für zwei A-Stilspringprüfungen gemeldet hatte, freute sich sehr über die Plätze vier (8,0) und acht (7,8). Ein vierter Platz (8,2) in einem L-Stilspringen mit Black Pearl ließ die junge Reiterin dann auch richtig strahlen.

Felix zeigte mit Graffiti in einem A-Springen, dass auch er auf dem Weg ist, ein toller Springreiter zu werden. Er konnte sich in der Platzierung an den achten Rang stellen.