Im Viertelfinale reisen die Grün-Weißen nun am 21. November (Donnerstag) zum SuS Stadtlohn. Der Tabellenführer der Bezirksliga besiegte in einem dramatischen Spiel den Tabellenachten der Landesliga , Eintracht Ahaus, mit 8:6 (2:0/3:3). Lange ausruhen können sich die Nottulner nun aber nicht, denn bereits am Sonntag (13. Oktober) beschließen sie die Englische Woche mit dem Heimspiel gegen den VfB Fichte Bielefeld.

„Ich möchte dem Gegner wirklich nicht zu nahe treten, aber da waren schon viele Foulspiele dabei. Jens Böckmann ist sehr oft gelegt worden. Am schlimmsten hat es aber Fabian Schöne erwischt, der vom gegnerischen Torhüter brutal gefoult wurde. Das war ganz klar eine rote Karte“, erklärte GWN-Trainer Jens Niehues.

Auf dem kleinen Rasenplatz in Lünten starteten die Gäste mit einer im Vergleich zur Vreden-Partie auf vier Positionen veränderten Elf: André Kreuz, Adenis Krasniqi, Felix Hesker und Christian Messing blieben zunächst draußen. Für sie durften Aaron Schölling, Pascal Gerdes , Sebastian Schöne und Mirko Schinke ran. In den ersten 20 Minuten tat sich der Favorit mit dem A-Ligisten, der ordentlich Beton anmischte, noch ziemlich schwer. Lünten kam dem Nottulner Strafraum zudem einige Male viel näher, als es dem Übungsleiter der Gäste lieb war. „Gerade nach Standards haben meine Jungs einige Flüchtigkeitsfehler gemacht, sodass wir auch mal was wegverteidigen mussten. Es war aber auch nicht so, dass Malte Wilmsen ernsthaft geprüft wurde.“

Nach 14 Minuten ging der Westfalenligist dann nach einem Zuspiel von Fabian Schöne durch Jan Ahrens mit 1:0 in Führung. Für den zweiten Treffer zeichnete praktisch mit dem Pausenpfiff Pascal Gerdes verantwortlich (45.). Es war sein erstes Tor für GWN. Mirko Schinke hatte seinen Mitspieler schön in Szene gesetzt.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Grün-Weißen nun eindeutig die Partie. Und als Gerdes in der 67. Minute nach einem Schuss von Lars Ivanusic, den der Keeper nicht festhalten konnte, zum 3:0 abstaubte, war die Messe gelesen. Für den Schlusspunkt sorgte Jens Böckmann, der von Fabian Schöne eingesetzt worden war (83.). Schöne wurde vom Keeper in dieser Szene heftig gefoult. Der Schnapper konnte von Glück sagen, dass der Unparteiische ihm nur den gelben Karton zeigte.

„Anfangs haben wir etwas zu kompliziert gespielt. In der zweiten Hälfte lief der Ball dann aber viel besser bei uns. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, denn wir haben keinen Gegentreffer kassiert. Außerdem ging es ja nicht darum, den Gegner mit 7 oder 8:0 aus dem Stadion zu schießen“, so Niehues.