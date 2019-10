Die Ostwestfalen starteten nicht gut in die Saison, fingen sich aber inzwischen und liegen in der Tabelle nur drei Punkte hinter dem Sechsten Nottuln auf Rang zehn.

„Bielefeld ist spielerisch stark und hat einige erstklassige Kicker in seinen Reihen. Fichte verfügt über ein sehr gutes Umschaltspiel“, hat sich GWN-Trainer Jens Niehues über den Gegner, der unter anderem den Tabellenzweiten Borussia Emsdetten mit 2:0 schlagen konnte, informiert. Bei den Grün-Weißen dürften André Kreuz und Felix Hesker in die Startelf zurückkehren. Ob das dem angeschlagenen Christian Messing ebenfalls gelingen wird, entscheidet sich kurzfristig. Zum Kader wird auch wieder Till Zumkley gehören, der in Lünten nach seiner Verletzung schon wieder 20 Minuten mitwirken konnte. Ob Christian Warnat ebenfalls dabei sein kann, ist fraglich. Definitiv fehlen – und das auch noch länger – wird Dickens Toka. Er zog sich – wie berichtet – im Training eine Verletzung zu, die inzwischen als Innenband-Teilruptur diagnostiziert wurde. Toka wird vermutlich erst wieder zur Rückrunde einsatzbereit sein. Henning Klaus befindet sich zudem noch im Urlaub.