Die Landesliga-Fußballerinnen von Grün-Weiß Nottuln haben die Tabellenführung verloren. Das Team von Trainerin Anna Donner kassierte am siebten Spieltag die erste Saisonniederlage und verlor beim SuS Scheidingen mit 2:3 (2:0). Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses finden sich die Grün-Weißen hinter Germania Ibbenbüren II auf Position zwei der Tabelle wieder. „Wir haben nun das dritte Mal gegen eine Mannschaft aus dem Keller gespielt und schon wieder wurden Punkte liegen gelassen“, ärgerte sich Anna Donner.

Die Gäste gingen bereits in der elften Minute durch einen Treffer von Alessia de Francesco in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Vivien Kappel auf 2:0. Trotz des Vorsprungs war die GWN-Trainerin mit dem Auftritt ihres Teams alles andere als zufrieden. „Unsere Tore fielen aus dem Nichts und waren keinesfalls herausgespielt.“ Vor der Pause hätte Johanna Mersmann eigentlich den dritten Nottulner Treffer erzielen müssen, scheiterte jedoch freistehend.

Wie schon in den ersten 45 Minuten fanden die Gäste auch nach dem Seitenwechsel nach Beobachtungen von Anna Donner keinerlei Zugriff im zentralen defensiven Mittelfeld. „Wir haben fast nur reagiert anstatt zu agieren. Kaum einmal wurden Bälle in die Tiefe gespielt.“

Hinzu kam, dass sich die Nottulner Abwehr alles andere als sattelfest präsentierte. Durch einen individuellen Fehler erzielten die Gastgeberinnen in der 66. Minute durch Esra Toy den Anschlusstreffer. Sieben Minuten vor dem Ende gelang Sina Dirkwormhof der Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit markierte Paschalia Charizanis mit einem Freistoß aus 35 Metern trotz Gegenwinds den 3:2-Endstand. „Die Niederlage ist verdient“, so eine verärgerte Donner.