Unglückliche Niederlage für GW Nottuln II

Die entscheidende Szene des Spiels lief in der 45. Minute ab. Nach dem Ausgleichstreffer der Legdener nahm Nottulns Verteidiger Jonas Goßling den Ball aus dem Netz und schoss das Spielgerät in Richtung Anstoßpunkt. Dabei traf der Grün-Weiße den Unparteiischen am Ellenbogen und sah für diese Aktion zum Entsetzen der Gastgeber die Rote Karte. Zuvor hatte Alexander Geng einen Foulelfmeter zum 1:1-Halbzeistand verwandelt.

„Das ist eine extrem bittere Niederlage“, bilanzierte Popp . „Wir waren phasenweise nämlich die bessere Mannschaft.“

Die Grün-Weißen kamen gut in die Begegnung und hätten nach einer Viertelstunde bereits einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen müssen. Sven Reuter wurde vom Gäste-Schlussmann von den Beinen geholt. Weder der Elfmeterpfiff noch eine durchaus mögliche Rote Karte blieben seitens des Schiedsrichters aus. Die Popp-Schützlinge schüttelten sich zweimal und gingen in der 20. Minute durch Tom Overmann per Kopf in Führung. Vorausgegangen war eine perfekt getimte Flanke des glänzend aufgelegten Aaron Schölling.

GW Nottuln II verliert das Heimspiel gegen den SuS Legden 1/13 Foto: Johannes Oetz

Nach dem Platzverweis für Goßling wechselte der GWN II-Coach mit Malte Thies für Ben Rahlenbeck eine zusätzliche Defensivkraft ein. Trotz Unterzahl gelang es der Westfalenliga-Reserve immer wieder, gefährliche Konter zu fahren. Overmann fehlte an diesem Tag jedoch das notwendige Quäntchen Glück im Abschluss. Auf der anderen Seite präsentierten sich die Gäste eiskalt: Erneut Geng gelang in der 72. Minute die erstmalige Führung. In der Schlussphase setzten die Platzherren alles auf eine Karte und wurden ausgekontert. Der eingewechselte Fabian Reers (88.) und Till Dresemann (90.) stellten mit ihren Treffern den Endstand her.