Die Zuschauer im Baumberge-Stadion bekamen am Sonntag wahrlich keinen Fußball-Leckerbissen geboten. Vielmehr wurde in der Westfalenliga-Partie zwischen GW Nottuln und dem VfB Fichte Bielefeld 90 Minuten lang auf beiden Seiten geackert und gerackert. Am Ende trennten sich die Teams torlos. Nach der Punkteteilung rutschten die Grün-Weißen in der Tabelle auf den siebten Platz ab, während der Gast Zehnter bleibt.

„Fußball ist ja in erster Linie ein Bewegungsspiel. Bei der schwülen Witterung fiel uns das in der ersten Halbzeit heute nicht so leicht. Nach der Pause wurde es besser. Wir konnten die Räume besser bespielen, haben den Platz dann aber nicht gut genutzt“, erklärte nach dem Abpfiff Nottulns Trainer Jens Niehues, der dem Gegner aber auch ein Lob zollte. „Vor allem die Bielefelder Innenverteidiger haben sehr gut verteidigt.“

In der an Höhepunkten armen ersten Hälfte vergab Jens Böckmann , einer der auffälligsten GWN-Spieler an diesem Nachmittag, in Minute 18 die erste Chance für den Platzherren. Nach einem Solo verfehlte sein Schuss das Ziel nur knapp. Sieben Minuten später hatten aber auch die Gäste Pech: Nach einem Freistoß köpfte ein Fichte-Akteur nur knapp neben das von Malte Wilmsen gehütete Tor.

GW Nottuln und VfB Fichte Bielefeld teilen sich die Punkte 1/19 Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

In den nächsten Minuten war Kampf Trumpf. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken. In der 38. Minute dann mal wieder so etwas wie ein Aufreger: Nach einem Freistoß von Felix Hesker legte Böckmann das Leder nach innen, wo jedoch kein Abnehmer aufzutreiben war. Im direkten Gegenzug forderten die Gäste einen Strafstoß. Schiedsrichterin Nadine Westerhoff (Bochum) winkte jedoch lächelnd ab.

Nach dem Wiederanpfiff kombinierten die Nottulner zwar besser, im letzten Drittel strahlten sie jedoch keine wirkliche Gefahr aus. Den ansonsten so ideenreichen Antreibern Felix Hesker und Christian Messing fiel an diesem Tag auch nichts Entscheidendes ein, sodass Gäste-Torhüter Matti Kuuse einen ruhigen Nachmittag verlebte. Auch in der 65. Minute musste er nicht eingreifen, denn ein Schuss von Fabian Schöne in aussichtsreicher Position wurde von einem Bielefelder mit dem Rücken geklärt. Da auch die Gäste immer wieder in der Nottulner Abwehr hängenblieben, blieb es am Ende bei der Nullnummer.

„Wir hätten mehr in die Breite spielen müssen. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir wieder trainieren müssen“, hatte Niehues seinen Humor nicht verloren.

Am nächsten Sonntag reist GWN zum Tabellenvierten Clarholz. Die Viktoria kam bei Schlusslicht TuS Tengern nicht über ein 1:1 hinaus.

GWN: Wilmsen – Böckmann, Kreuz, Wenning, F. Schöne – Ivanusic, Hesker, Feldkamp – Schinke (59. Krasniqi), Ahrens (59. Ahrens), Messing