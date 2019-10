U 19 von GW Nottuln fehlt auch das Spielglück

Während sich viele Jugendfußballmannschaften schon in den Herbstferien befanden, absolvierten zwei Bezirksliga-Mannschaften von GW Nottuln noch Punktspiele. Die U 15 holte dabei den anvisierten Dreier, während die U 19 eine Auswärtspleite hinnehmen musste.

Borussia Münster U 19 – GW Nottuln U 19 3:0

Eine überraschende Niederlage kassierten Nottulns U 19-Junioren beim bisher noch sieglosen Tabellenvorletzten Borussia Münster. „Wir waren schläfrig und haben völlig körperlos gespielt“, vermisste Nottulns Coach Jens Tendahl von seinem Team insbesondere im ersten Spielabschnitt die Grundtugenden des Fußballs. Und als die Zuteilung nicht stimmte, gingen die Münsteraner in der zwölften Spielminute durch Johannes Steinbach in Führung. Mit zwei weiteren Glanzparaden hielt Nottulns Torhüter Timo Feitscher seine Elf im Spiel. Pech kam dann auch noch hinzu, als der Unparteiische den Nottulnern einen Strafstoß, Patrick Hilgenberg war vom Torhüter der Platzherren zu Fall gebracht worden, verweigerte.

U 19 von GW Nottuln unterliegt bei Borussia Münster

Die deutliche Kabinenansprache von Jens Tendahl zeigte nach dem Wiederanpfiff zunächst ihre Wirkung. GWN war nun ganz offensichtlich gewillt, die Partie zu drehen. Bald ergaben sich dazu auch Möglichkeiten. Doch es fehlte an diesem Tag bei einem Lattenkracher von Friedrich Schultewolter und einem Pfostentreffer von Tim Ehm auch am notwendigen Spielglück. In der letzten Viertelstunde warfen die Gäste zwar alles nach vorne, doch ihre Offensivbemühungen wurden nicht belohnt. Im Gegenteil: Sie kassierten noch die Gegentreffer zwei und drei.

DJK E. Coesfeld U 15 – GW Nottuln U 15 1:4

Mit einem 4:1-Erfolg beim Tabellenneunten in Coesfeld beendeten Nottulns U 15-Junioren das erste Saisonviertel. Damit rückte der Aufsteiger auf den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga vor. In der Kreisstadt entwickelte sich zunächst ein sehr zähes Spiel. Während die Grün-Weißen über deutlich mehr Ballbesitze aber ohne Ideen verfügten, beschränkte sich die Heimmannschaft auf das Konterspiel. Und das erfolgreich. Nach einem verunglückten Klärungsversuch der Nottulner schob David Segbert in der 23. Spielminute zur Führung ein. Die Schwering-Schützlinge schalteten jetzt zwar einen Gang höher, zum Ausgleich benötigen sie aber schon einen verwandelten Handelfmeter von David Walczak.

Nach dem Wechsel wurden die Nottulner deutlich aktiver. Ein ansehnlicher Lupfer von Silas Urban fand zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff den Weg ins Tor. GWN spielte sich jetzt in einen kleinen Lauf. Bereits drei Minuten später hieß es durch Treffer von Matteo Breivogel und nochmals Walczak 4:1. Dabei blieb es. „Wir werden uns noch deutlich steigern müssen, denn nach der Spielpause warten zwei dicke Brocken auf uns“ sieht Nottulns Coach Darius Schwering noch deutliche Verbesserungspotenzial vor den Aufeinandertreffen mit dem Tabellenfünften Borussia Münster (2. November) und dem Vierten Ibbenbürener Spielvereinigung 08 (9. November).