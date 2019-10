Die Begegnungen im Überblick:

TuS Altenberge II – SW Havixbeck

„Erst fang’se janz langsam an, aber dann, aber dann“, sangen die Gebrüder Blattschuß 1978. Das gilt in dieser Saison auch für die A-Liga-Kicker von SW Havixbeck. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt und dem letzten Platz sind sie seit acht Spielen ungeschlagen und haben sich mit vier Siegen und vier Remis still und heimlich auf Rang fünf vorgearbeitet. „Wir haben das zuletzt ganz ordentlich gemacht“, meint SWH-Trainer Thorsten Wietholt, erwartet nun aber beim Tabellensiebten TuS Altenberge II (Sonntag, 12.30 Uhr) „einen harten Brocken“. Seine Marschroute, um die Serie fortzuführen: „Hinten sehr kompakt stehen, da das einer der spielstärksten Gegner der Liga ist. Und vorne ist zuletzt ja immer der eine oder andere Ball reingegangen . . .“

Fortuna Schapdetten – SV Herbern II

Es ist gerade mal Mitte Oktober, aber Marco Müller sehnt schon das Ende der Hinrunde herbei. „Wir müssen uns irgendwie in die Winterpause retten, dürfen bis dahin nicht ganz unten reinrutschen und müssen dann möglichst fünf, sechs zusätzliche Spieler holen, um in der Rückrunde den Klassenerhalt perfekt zu machen“, sagt der Coach von Fortuna Schapdetten. Auch vor der Partie zwischen dem Tabellenzehnten (11 Punkte) und dem Sechsten (16) erfordert der knappe Kader wieder Improvisationstalent. Ex-Trainer Johannes Aldenhövel nimmt deshalb für alle Fälle wieder als Standby-Spieler auf der Fortuna-Bank Platz. Nach drei Wochen Urlaub wieder zur Verfügung steht Christopher Muck gegen die SVH-Reserve. Die ist laut Müller „spielstark, aber auch ein bisschen eine Wundertüte.“

GS Hohenholte – Wacker Mecklenbeck

Der Blick auf die Tabelle lässt keinen Zweifel daran, dass die Gastgeber (15.) am Sonntag (15 Uhr) wohl einen außergewöhnlich guten Tag erwischen müssen, um nach 90 Minuten gegen den Zweitplatzierten nicht mit leeren Händen dazustehen. „Vielleicht einen Tag wie letzte Woche“, wirft GSH-Trainer Ralf Zenker ein, nachdem sein Team beim 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg feierte und die rote Laterne an BW Aasee II abgab. „Aber uns gefällt auch die Rolle des Außenseiters“, meint Zenker. Dass die Gäste zuletzt gegen Davaria Davensberg – gerade mal einen Platz und zwei Punkte besser als die Gelb-Schwarzen – nur zu einem Remis kamen, zeigt aber auch, dass Wacker Schwächen hat.

SV Bösensell – TuS Ascheberg

Wer auf ein spannendes Meisterschaftsrennen in der Kreisliga A2 Münster gehofft hatte, der dürfte auf den SV Bösensell nicht gut zu sprechen sein. Gerade mal ein Drittel der Saison ist gespielt, und das Team von Trainer Fabian Leifken droht ganz oben bereits für Langeweile zu sorgen. Zumindest macht es vor dem am Sonntag (15 Uhr) anstehenden Heimspiel gegen den TuS Ascheberg nicht den Anschein, als wolle der souveräne Spitzenreiter sich eine Schwäche gönnen.

„Wir wollen weiter gewinnen“, zeigt Leifken keinerlei schlechtes Gewissen, sollte sein Team für einen weiteren Spannungsverlust verantwortlich zeichnen. Nach acht Spieltagen betrug der Vorsprung der Bösenseller auf den ersten Verfolger nur einen Punkt. Zwei Spieltage später hat sich der noch ungeschlagene Spitzenreiter, der bisher lediglich bei SW Havixbeck Zähler abgab (0:0), bereits mit fünf Punkten von Platz zwei abgesetzt. Zuletzt wurde der Tabellendritte BSV Roxel II mit 2:1 bezwungen, während Wacker Mecklenbeck (2.) in Davensberg nur zu einem Remis kam.

Nun kommt der Tabellenvierte aus Ascheberg nach Bösensell – mit elf Zählern weniger auf dem Konto, aber immerhin in einer Hinsicht bisher tatsächlich besser als der SVB. Denn mit 27 Treffern haben die Gäste einmal mehr eingenetzt als die Leifken-Schützlinge. Dafür sind die TuS-Kicker hinten mit 20 Gegentoren deutlich anfälliger als Bösensell (6). Was Leifken vorsichtig sein lässt: „Gegen Mecklenbeck und Roxel hat Ascheberg erst in der Nachspielzeit verloren.“

Zum Personal: Andreas Wiedau und Patrick Sudholt sind aus dem Urlaub zurück. In diesen verabschiedet hat sich Nils Schulze Spüntrup.

Brukteria Rorup – GW Nottuln II

„Das Ziel ist klar definiert“, sagt Mario Popp vor der Partie beim Vierzehnten (Sonntag, 15 Uhr) und hat einen Sieg im Auge. „Wir sind auf einem guten Weg“, versichert der Trainer von GW Nottuln II und sieht in den jüngsten Niederlagen (1:4 gegen Legden; 1:3 in Osterwick) und dem Abrutschen auf Rang zehn „keinen Rückschritt“, wie er sagt. „Wir müssen uns jetzt aber mal wieder für unsere guten Leistungen belohnen.“ Das soll gegen Rorup, einen „nicht angenehm zu bespielenden Gegner“, der zuletzt 0:6 bei Eintracht Coesfeld verlor, gelingen. Fehlen wird der rotgesperrte Jonas Goßling. Patrick Schulz kehrt wohl zurück. Zudem hofft Popp auf Verstärkung aus der Erstvertretung.

Arminia Appelhülsen – DJK Rödder

„Beide Mannschaften hinken in dieser Saison bisher den Erwartungen hinterher“, stellt Marcus Thies, Trainer von Arminia Appelhülsen, vor dem Kräftemessen mit der DJK am Sonntag ab 15 Uhr fest. Rödder steht als Fünfter mit 19 Punkten jedenfalls nicht viel besser da als die zwei Plätze tiefer rangierenden Gastgeber mit einen Zähler weniger auf dem Konto. „Schlecht sind die aber nicht“, urteilt Thies und merkt an: „Wir haben relativ große Personalsorgen.“ Gleich vier seiner Akteure drohen auszufallen. „Entsprechend schwer dürfte es gegen Rödder werden“, befürchtet der Coach.