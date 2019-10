Doch das soll nicht lange Bestand haben. „Was wir letzt Woche verbockt haben, wollen wir jetzt wieder reparieren“, peilt Matthias Feitscher , Co-Trainer der Nottulnerinnen, einen erneuten Führungswechsel – diesmal zu Gunsten seines Teams – an.

Allerdings macht er sich keine Illusionen: „Das dürfte ziemlich schwer werden“, weiß er, dass der Gegner dies nicht einfach so zulassen will. Zudem bleibt die Unwägbarkeit, die Spiele gegen Zweitvertretungen klassischerweise mit sich bringen: „Mal abwarten, ob sie Verstärkungen aus dem Westfalenliga-Kader bekommen“, gibt Feitscher zu bedenken.

Bereits fest steht, dass seine Mannschaft ferienbedingt auf einige wichtige Spielerinnen verzichten muss – unter anderem Maike Austrup, Anne und Sophie Ahlers sowie Johanna Koch, „die zuletzt eine tragende Säule in der Abwehr war“, so der GWN-Coach. „Aber das soll nicht als Ausrede dienen. Auch in Ibbenbüren sind ja Herbstferien“, hofft Feitscher, dass die Arminia ähnliche Probleme zu stemmen hat.

Allerdings will er sich auch gar nicht so sehr Gedanken über den Gegner machen. „Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unser eigenes Spiel durchsetzen“, betont Feitscher. Und was muss seine Mannschaft besser machen als in Scheidingen, damit das diesmal gelingt? „Alles“, sagt der Coach kurz und knapp und ist zuversichtlich. „Die Spielerinnen haben im Training jedenfalls einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, berichtet er. „Die wollen die Niederlage direkt wiedergutmachen.“