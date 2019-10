Damit warten die Schützlinge von Trainer Jens Niehues seit drei Spielen auf einen Sieg und seit 285 Minuten auf einen eigenen Treffer.

„So etwas kommt mal vor“, merkte der GWN-Coach an und bezeichnete die Pleite in Clarholz als verdient. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht.“ Am kommenden Sonntag (27. Oktober) möchte der Tabellenachte im Heimspiel gegen den Fünften TuS Hiltrup , der am Sonntag den TuS Tengern 2:1 besiegte, die kleine Negativserie mit dem fünften Saisonsieg beenden.

Auf dem, so Niehues, „extrem kleinen Kunstrasenplatz“ benötigen die Gäste eine Viertelstunde, um in die Partie zu finden. Beide Mannschaften neutralisierten sich, sodass die Zuschauer auf beiden Seiten keine Chancen zu sehen bekamen. „Fußballerisch war die Leistung ab der 16. Minute in Ordnung“, berichtete der Nottulner Übungsleiter.

An die gute Vorstellung in Hälfte eins konnten die Niehues-Schützlinge nach dem Wiederanpfiff jedoch nicht anknüpfen. „Wir haben viele zweite Bälle verloren und waren einfach nicht mehr so präsent wie noch vor der Pause.“ Die Folge: Abspielfehler und Ballverluste im Mittelfeld wurden durch die Gastgeber gnadenlos durch erfolgreich abgeschlossene Konter bestraft. Carsten Strickmann traf in der 54. Minute zum 1:0. 14 Minuten später erhöhte Timo Biegel. Eugen Dreichel sorgte nach 73 Minuten für den Endstand. Die Grün-Weißen konnten sich am Ende bei ihrem Schlussmann Malte Wilmsen bedanken, dass es „nur“ mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck wieder nach Hause ging. Die Nottulner Nummer 1 parierte gleich mehrfach glänzend. „Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war nicht ausreichend“, so Jens Niehues.

GWN: Wilmsen – Böckmann, Wenning, Kreuz, Warnat – Hesker, Feldkamp, Schinke (71. Krasniqi) – Ivanusic (77. Gerdes), F. Schöne, Messing