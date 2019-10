Auf zwei Turnieren standen sie mit ihren Pferden bei den Siegerehrungen wieder in vorderster Front und nahmen einige goldene Schleifen mit nach Hause.

Laurenz Terbrack startete beim Westfalen 8-Turnier in der Westfälischen Reit- und Fahrschule Münster in Handorf gleich mit vier Pferden. Ein A-Stilspringen mit Cayman gelang dem Daruper vorzüglich. Mit der Traumnote 8,6 belegte der 14-Jährige den ersten Platz. Auch ein L-Springen mit Arabella zeigte den guten Reitstil von Laurenz Terbrack. Die Richter vergaben für die schöne Vorstellung eine 8,4, womit der Schüler der neunten Klasse des Rupert-Neudeck-Gymnasiums in Nottuln den dritten Platz belegte. Mit der Stute Colette wurde der junge Reiter in einem weiteren Stilspringen der Klasse L Vierter (8,0).

Auch in den höheren Klassen fühlt sich der Schüler schon richtig zu Hause. In zwei Stilspringen der Klasse M freute er sich mit Umaroona über Rang vier (7,9) und mit Arabella über Rang sechs (7,5). In einem weiteren A-Stilspringen mit der Stute Colette wurde er Achter (7,4).

Auch im Stil-Geländeritt der Klasse A* zeigte der Daruper sein Können: Wallach Cayman zeigte sich sprung- und gehfreudig. Das Duo belegte in der Endabrechnung mit der Wertnote 8,0 den achten Platz.

Die beiden anderen „jungen Wilden“ des RV Nottuln starteten beim Turnier des RV Vreden. Die Anreise lohnte sich für Malte und Max Merschformann einmal mehr. Malte glückten ein E-Stilspringen und ein A-Stilspringen mit Moorlands Carthago vorzüglich. Die hohen Noten 8,3 (E-Stilspringen) und 8,7 (A-Stilspringen) machten den jungen Reiter auch ein wenig stolz. Mit Melina belegte er außerdem im E-Stilspringen Rang zwei (8,2) und im A-Stilspringen Rang drei (8,4).

Max Merschformann zeigte in einem L-Stilspringen stilistisches gutes Reiten auf Crescendo. Die Richter belohnten den Jugendlichen mit der Wertnote 8,7, die den Sieg bedeutete.