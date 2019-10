In den letzten drei Meisterschaftsspielen hat Fußball-Westfalenligist GW Nottuln nicht mehr getroffen. Im Heimspiel am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) gegen den TuS Hiltrup soll es im gegnerischen Kasten endlich wieder klingeln, wobei GWN-Trainer Jens Niehues genau weiß, dass die Aufgabe alles andere als leicht wird: „Hiltrup hat viele gute Zocker, die schon höher gespielt haben. Der Gegner hat dadurch mehr Erfahrung als wir, ansonsten sehe ich uns aber auf Augenhöhe.“

Die 0:3-Niederlage in Clarholz bezeichnete der Trainer mit dem Abstand von einigen Tagen als verdient: „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht und wurden dafür bestraft. Es war aber nicht so, dass der Gegner uns fußballerisch 90 Minuten lang dominiert hätte.“

Am Freitag ereilte Niehues dann die nächste Hiobsbotschaft: Zu den Langzeitverletzten Oliver Leifken, Dickens Toka und Marvin Kemmann gesellt sich nun auch noch Malte Wilmsen . Der Torhüter verletzte sich bei der 0:3-Niederlage in Clarholz in der letzten Aktion an der Schulter und wird in diesem Jahr wohl nicht mehr auflaufen. Christian Messing fällt zudem mit Magenproblemen aus. Ob Mirko Schinke mitwirken kann (muskuläre Probleme), entscheidet sich kurzfristig. Sturm-Talent Jan Ahrens kehrt dafür nach auskurierter Erkältung in den Kader zurück.