Oliver Leifken von GW Nottuln fällt noch lange aus

Oliver Leifken ist genervt. Seit dem 15. September kann sich der Fußballer des Westfalenligisten GW Nottuln nur an Krücken fortbewegen, da er sich im Spiel gegen Delbrück einen Mittelfußbruch zuzog. Der Offensivspieler wird auch noch längere Zeit ausfallen, wie er im Gespräch vor dem Heimspiel gegen den TuS Hiltrup (Anpfiff Sonntag um 15 Uhr) WN-Sportredakteur Johannes Oetz erklärte.

Hallo, Herr Leifken. Wie geht es Ihnen?

Leifken: Leider nicht so gut. Ich hatte mir ja auch noch eine Thrombose eingefangen, weshalb der Bruch zunächst nicht operiert werden konnte. Es hat sich allerdings gezeigt, dass der Knochen ohne OP nicht wieder zusammenwachsen wird. Deshalb werde ich jetzt am Montag doch operiert. Damit falle ich leider noch lange aus.

Neben Aaron Schölling sind Sie der einzige Nottulner Spieler, der schon mal für den nächsten Gegner Hiltrup gespielt hat.

Leifken: Ja, das stimmt. Das ist aber auch schon lange her. In der Saison 2009/10 habe ich für den TuS Hiltrup gespielt, Rainer Leifken war mein Trainer. Aus der damaligen TuS-Mannschaft ist heute, so weit ich mich erinnern kann, nur noch Torhüter Romain Böcker dabei.

Was halten Sie von der heutigen TuS-Mannschaft?

Leifken: Die Hiltruper haben viel Qualität. Sie sind sehr gut in die Saison gestartet und fielen anschließend in ein Loch. Dieses Problem hat in dieser Saison aber eigentlich jede Mannschaft. Zuletzt zeigte die Leistungskurve aber wieder eindeutig nach oben.

Sie haben in Ihrer Karriere schon sehr häufig gegen den TuS Hiltrup gespielt. Gibt es besondere Erinnerungen?

Leifken: Besondere Erinnerungen zwar nicht, aber wenn ich mich recht entsinne, haben wir in Heimspielen gegen den TuS in den meisten Fällen sehr gut ausgesehen. Ich habe aber keine Statistiken vorliegen.

Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft dem TuS am Sonntag Paroli bieten kann?

Leifken: Ich glaube schon, denn ich habe bisher noch keine Mannschaft gesehen, vor der wir uns unbedingt verstecken müssten. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir an einem guten Tag jede Mannschaft in der Westfalenliga schlagen.

Wo sehen Sie das größte Verbesserungspotenzial für Ihr Team?

Leifken: Ich denke, dass wir einen sehr ansehnlichen Fußball spielen. Vor dem Tor fehlt allerdings noch die Galligkeit. Da können wir auf jeden Fall noch zulegen.