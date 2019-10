Den ersten Rückschlag mussten die Gäste schon nach drei Minuten hinnehmen, als Gufäb Hatam den Platzherren mit seinem Treffer eine frühe Führung bescherte. In der 29. Minute erhöhte Roxels Florian Osthege durch einen umstrittenen Handelfmeter auf 2:0.

Die Schapdettener gaben sich allerdings nicht auf und kamen noch vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer. Nach einem Eckball stand Hendrik Schröder genau richtig und beförderte das Leder in die Maschen (37.).

Die Fortunen, die unbedingt etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen wollten, starteten dann schwungvoll in den zweiten Durchgang und drängten auf den Ausgleichstreffer. Doch das nächste Tor fiel auf der Gegenseite: Nils Schröder erhöhte für die BSV-Kicker in der 71. Minute auf 3:1.

Gerade einmal zwei Minuten später war der vorherige Abstand aber schon wiederhergestellt. Denn erneut konnte Hendrik Schröder den Roxeler Schlussmann nach einem Eckball überwinden und auf 2:3 verkürzen (73.).

In der Schlussviertelstunde agierten die Fortunen dann sogar in Überzahl und verbuchten gleich drei Großchancen auf den Ausgleichstreffer. Doch sowohl Joschka Niemann, der zwei Mal an der Latte scheiterte und Christopher Muck, dessen Kopfball BSV-Torwart Tobias Kramer stark parierte, hatten einfach kein Glück. Am Ende standen die Schapdetten folglich wieder einmal mit leeren Händen da.

„Das war heute sicherlich von beiden Seiten kein hochklassiges Fußballspiel, doch aufgrund des Spielverlaufs hätten wir durchaus einen Punkt verdient gehabt“, bilanzierte SVF-Trainer Marco Müller nach der Partie und fügte hinzu: „Uns fehlt einfach ein klassischer Stürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Hätten wir so jemanden in unserem Kader, wären wir sowohl heute als auch in der Vorwoche nicht als Verlierer vom Platz gegangen.“