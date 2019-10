GW Nottuln U 19 – TuS Altenberge U 19

In der eindeutigen Favoritenrolle befinden sich am Sonntag Nottulns U 19-Junioren, wenn sie um 11 Uhr das noch punktlose Tabellenschlusslicht aus Altenberge empfangen. Doch GWN sollte sich nicht zu sicher sein. Die Ausgangslage ist ähnlich wie die am letzten Spieltag, als es eine böse Überraschung bei der 0:3-Niederlage gegen die ebenfalls bis dahin noch sieglose Borussia aus Münster gab. „Das sollte Warnung genug sein“, sieht Nottulns Trainer Jens Tendahl überhaupt keinen Grund, den Gegner zu unterschätzen. Personell hat sich die Lage bei den Grün-Weißen entspannt. Der bisher sicherste Torschütze Noah Eggemann sowie Justus Dreier kehren in den Kader zurück.

GW Nottuln U 15 – Borussia Münster U 15

Den Tabellenfünften aus Münster erwarten am Samstag um 15 Uhr Nottulns U 15-Junioren. Die Borussen sind spielstark. Außerdem verfügt der Gegner mit bereits 24 erzielten Treffern über die stärkste Offensivreihe der Liga. „Wir wissen, dass jetzt die entscheidenden Wochen der Hinrunde beginnen“, hofft Nottulns Trainer Darius Schwering auf einen couragierten Auftritt seines Teams. Die personelle Situation gegenüber dem unglücklichen Pokalausscheiden (siehe weiteren Bericht) bleibt unverändert.

SC Greven 09 U 13 – GW Nottuln U 13

Beim Aufsteiger in Greven sind am Samstag ab 13.30 Uhr Nottulns U 13-Junioren zu Gast. Der SC ist bei bisher erkämpften sechs Punkten durchaus im Soll. „Wir dürfen das Team von Trainer Lars Stöveken nicht unterschätzen“, sagt Nottulns Coach Peter Arning. Die Grün-Weißen wollen auch in Greven ihr Spiel durchsetzen und was Zählbares auf die Rückreise nehmen. Am Personal kann es am Samstag nicht liegen, da Arning alle Akteure zur Verfügung stehen.