„Der Gegner gehört zu den besten Mannschaften in unserer Spielklasse. Für mich ist er ein Aufstiegsanwärter“, sagt Stefan Göcke . Der Trainer des Handball-Kreisligisten GW Nottuln tritt mit seinem Team am Samstag (Anwurf um 17 Uhr) beim Tabellensiebten SC Westfalia Kinderhaus 2 an.

Zuletzt verlor Kinderhaus zwar gegen Spitzenreiter BSV Roxel, doch der zuvor klare Erfolg über den Tabellenzweiten Adler Münster zeigt, dass mit der Reserve des Landesligisten zu rechnen ist. Nottulns Handballlehrer hat den Gegner genau studiert. „Die kommen mit sehr viel Tempo über Außen und durch die Mitte und sind gut im Eins-gegen-Eins“, warnt er. Viel wird auf die Rückraumschützen der Grün-Weißen ankommen, denn gegen die defensiv eingestellte 6:0-Deckung müssen sie liefern.

Allerdings gehen die Nottulner mit insgesamt sechs Ausfällen auf dem Zahnfleisch. Torwart Dennis Krieger, Yannis Frye und Linnert Determann sind privat verhindert. Max Thur und Marco Krebs fallen mit Kreuzbandriss für die Saison komplett aus. Dominik Peter laboriert zudem an einer Schulterprellung.

Die Trainingsintensität in den Herbstferien litt zusätzlich darunter, dass wegen der dringend notwendigen Grundreinigung der Sporthalle nur einmal pro Woche trainiert werden konnte. Keine besonders gute Aussichten, um zu überraschen. „Das wird ein Kraftakt. Wir sind klarer Außenseiter“, beugt Stefan Göcke schon einmal vor.

► In der 2. Kreisklasse der Herren trifft die zweite Mannschaft von GW Nottuln am Sonntag um 17.15 Uhr auf Schlusslicht TV Borghorst 3. Die mit 2:4 Punkten gestarteten Grün-Weißen von Trainer Patrick Krake wollen mit einem Erfolg ihr Punktekonto ausgleichen und sich damit im Mittelfeld festsetzen.