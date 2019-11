Zwei Mannschaften der Trampolinspringer von GW Nottuln nahmen am Samstag an den Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Gievenbeck teil. Gleichzeitig beendeten sie mit diesem Wettkampf die Saison am Großtrampolin. Es folgt nur noch ein Wettkampf am Doppel-Mini-Trampolin.

In der ersten Wettkampfklasse starteten die Minis aus Nottuln: Jannis Burghard, Luisa Arning, Amely Schippmann und Julie Kösters. Das Training hat sich ausgezahlt, das Quartett landete auf dem dritten Platz. „Ich habe alle beim Training nicht so sauber springen sehen, wie sie es jetzt hier gezeigt haben“, berichtete Übungsleiterin Charlotte Veltel begeistert.

An der zweiten Wettkampfklasse nahmen Lena Miller , Nele Burghard und Theresa Stein teil. Ihnen fehlte aufgrund von Krankheit ein Mannschaftsmitglied. „Zwei Mädels haben ihre Übungen noch nicht so sicher durchgesprungen wie geplant. Daher war leider nicht mehr drin als der 15. Platz“, berichtet Abteilungsleiterin Maike Esplör. „Allerdings ist Lena besonders hervorzuheben. Sie hatte ihren ersten Wettkampf, war zwar sehr nervös, aber sie hat immer durchgesprungen und gute Werte erhalten.“

Anfang Dezember findet der Gau-Doppel-Mini-Trampolin-Wettkampf in Wolbeck statt. Für ein paar Aktive heißt es dann wieder: Punkte sammeln für die Deutschen Doppel-Mini-Meisterschaften.