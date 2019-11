Mit insgesamt neun Gold-, vier Silber- und vier Bronze-Medaillen holten sich die Baumberger Taek­wondo Freunde (BTF) bei den Deutschen Meisterschaften der IBF in Nienburg an der Weser die Mannschaftswertung.

In einem sehr gut besuchten Turnier gingen für den Verein aus Nottuln und Coesfeld Lea Grothues , Adelina Schnebel, Lieann Beple, Merle Karweina, Clara van Beeck, Lukas Poljakov, Adam Sitek, Nikita Dietrich, Kevin Rempening, Gerrit Bruns, Simon Wilms, Julian Stus, Timo Feser , Kilian Garmhausen, Ilya Gebertsbauer und Daniel Pirus an den Start. Ebenfalls für den Verein dabei waren die Kampfrichter und Coaches Anne Hemker, Gabriele Thyssen, Bernd Große Daldrup, Andrej Perevertov und Marcin Stus.

Zunächst ging es im Bereich Formen und Synchronformen an den Start. Hier holte sich Timo Feser bei den Junioren männlich den verdienten ersten Platz. Ebenfalls mit einer tollen Leistung präsentierte sich das Synchronteam der BTF mit Lea Grothues, Merle Karweina und Timo Feser. Sie belegten hinter einem sehr starken Team aus Oldenburg den zweiten Platz. Ebenfalls Medaillen sicherten sich Adam Sitek (3. Platz Formen Kinder), Nikita Dietrich (2. Platz Formen Kinder) sowie Merle Karweina (3. Platz Junioren weiblich).

Im Bereich All Style Karate Kampf, in dem der Verein traditionell die meisten Teilnehmer stellt, konnten viele Spitzenplatzierungen erreicht werden. Goldmedaillen sicherten sich Adam Sitek, Nikita Dietrich, Ilya Gebertsbauer, Lieann Beple, Lukas Poljakov, Adelina Schnebel und Lea Grothues. Über Platz zwei freuten sich Simon Wilms und Julian Stus. Platz drei ging an Kilian Garmhausen und Timo Feser.

Ebenfalls erfolgreich war Julian Stus im Leichtkontakt. In seinem ersten Turnier im Kickboxen LK sicherte er sich nach einem sehr spannenden und harten Finale den ersten Platz.

Damit ist die Turniersaison des Vereins fast abgeschlossen. Am 14. Dezember (Samstag) werden am Vereinsstandort in Coesfeld noch die Vereinsmeisterschaften über die Bühne gehen.