SG Coesfeld/Nottuln: Auf in die vierte Bundesliga-Saison

Nach einer langen Saisonvorbereitung stehen die Zweitliga-Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln wieder in den Startlöchern. Zum Auftakt ihrer nun bereits vierten Saison im deutschen Unterhaus stehen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm – und eine 300-Kilometer-Anreise in die Nähe von Hamburg. Dort trifft die Mannschaft aus dem Stiftsdorf auf den SV Düdenbüttel und den TV Brettorf II.

Der Gastgeber aus Düdenbüttel ist zwar schon seit einigen Jahren im Feldfaustball zweitklassig, gibt beim Hallenfaustball aber sein Debüt in der 2. Liga. Da die SG nur in der Halle, nicht aber im Feld überregional spielt, kommt es am Wochenende zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Ganz anders stellt sich die Situation in Bezug auf den TV Brettorf II dar. Das Team zählte in den drei bisherigen Zweitligaspielzeiten der SG jeweils zu den Gegnern. Dennoch ist die Stärke der Mannschaft nur schwer einzuschätzen, denn der Erstligist Brettorf nutzt sein Reserveteam dazu, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler in der 2. Liga ans Bundesliganiveau heranzuführen. Unterstützt wird der Nachwuchs dabei von erfahrenen Erstligaspielern, und es wird sich erst vor Ort zeigen, welche Mischung Brettorf aufbieten wird. In der letzten Hallensaison holte sich eine sehr routinierte Brettorfer Reserve ungeschlagen die Meisterschaft; in der letzten Feldsaison landete ein deutlich verjüngtes Team dann aber auf einem Abstiegsplatz.

„Das sind gleich zu Beginn zwei Spiele, deren Ausgang sich überhaupt nicht vorhersagen lässt, die aber sicherlich richtungsweisend sein werden“, stellt Abwehrspieler Tobias Koslik fest. „Wie auch im letzten Jahr wollen wir die gefährliche Abstiegsregion der Tabelle möglichst schnell hinter uns lassen – dann können wir anschließend ohne größeren Druck den einen oder anderen Favoriten ärgern.“

Personell hat sich bei der SG im Vergleich zur Vorsaison nur wenig getan, die Personalsituation ist aber etwas entspannter. Die Start-Fünf der letzten Saison, bestehend aus Mannschaftsführer Hendrik Langer, Co-Angreifer Oliver Schmitz und dem Abwehrtrio Sebastian Badura, Jonas Menzel und Tobias Koslik, ist auch in dieser Saison komplett an Bord. Sofern es keine größeren Verletzungen gibt, sollte diese eingespielte Formation wieder gesetzt sein.

Aus der eigenen Jugend ist der erst 15-jährige Abwehrspieler Max Schellerhoff zum Zweitliga-Kader hinzugestoßen. „Max hat im letzten halben Jahr einen riesigen Sprung gemacht und bringt körperlich und vom Einsatz her alles mit, was für den Faustball in höheren Leistungsklassen gebraucht wird“, zeigt sich Trainer Thomas Langer von der Entwicklung seines jungen Schützlings sehr angetan. Dem B-Jugendspieler war es in diesem Herbst gelungen, sich für die A-Jugend-Westfalenauswahl zu qualifizieren und damit auch das Zweitliga-Team auf sich aufmerksam zu machen.

Er könnte zu Einsätzen kommen. Die anderen Spieler, die in der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft trainiert haben, sollen hingegen möglichst nicht eingesetzt werden, um ihre Spielberechtigung für die 2. Mannschaft nicht zu gefährden. Für Notfälle stünden aber noch zwei bis drei weitere Spieler zur Verfügung.

Auch mit dem Saisonspielplan seines Teams ist der Trainer einigermaßen zufrieden. „Besonders erfreulich ist, dass wir von den acht angesetzten Doppelspieltagen auch in dieser Saison wieder drei vor eigenem Publikum ausrichten dürfen, den ersten schon am folgenden Wochenende.“ Da lässt es sich dann auch verschmerzen, dass die Auswärtsspieltage geografisch etwas unglücklich zugeteilt wurden: Im Durchschnitt muss die SG in dieser Saison pro Auswärtsspieltag über 500 Fahrt-Kilometer auf sich nehmen.