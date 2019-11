Die Partie wird um 16 Uhr auf dem alten Kunstrasenplatz angepfiffen. Zeitgleich tritt im Stadion Nottulns Erstvertretung gegen den SC Roland 1962 an.

Zuschauermäßig dürfte das dem heimischen A-Ligisten einige Fans kosten, obwohl es auch in dieser Begegnung spannend werden dürfte. Grund: Nottuln und Dülmen sind direkte Tabellennachbarn. Wer gewinnt, setzt sich zunächst einmal ins gesicherte Mittelfeld ab.

„Wir wollen alleine schon deswegen den Dreier holen, weil es sich damit besser auf dem Martinimarkt feiern lässt“, sagte Nottulns Trainer Mario Popp , der hofft, dass seiner Mannschaft nicht wieder so viele leichte Fehler wie in der Vorwoche unterlaufen werden. „Das war echt frustrierend, wie einfach wir es SW Holtwick bei unserer 2:5-Niederlage gemacht haben, Tore zu erzielen.“

In den Kader dürften Thorsten Scholz (nach Verletzung) und Patrick Schulz (nach Urlaub) zurückkehren. Doch vier Akteure fallen aus: David Hamm und Vincent Hubert befinden sich noch im Urlaub, Darius und Robert Schwering betreuen parallel zur Partie der Zweiten ihre U 15-Jugend beim Auswärtsspiel in Ibbenbüren. „Ob ich einen oder zwei Spieler von oben bekomme oder noch einen abgeben muss, entscheidet sich zudem kurzfristig“, so Popp.