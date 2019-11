„Wenn wir mit zehn Toren verlieren, uns aber gut verkaufen und ein ordentliches Spiel abliefern, bin ich nicht enttäuscht“, sagte Nottulns Handballtrainer Stefan Göcke vor der Begegnung gegen das Kreisliga-Spitzenteam ASV Senden 2. Am Ende gewann der Gast „nur“ mit 28:21 (17:11).

Göcke war dennoch nicht ganz zufrieden. „Die erste Hälfte war okay. Meiner Mannschaft klebte jedoch das Pech an den Händen“, ärgerte er sich über zahlreiche Aluminiumtreffer. Die Grün-Weißen zeigten sich auch irritiert darüber, dass die Gäste eine schnelle Mitte mit Manndeckung verhinderten. Dabei ging so mancher Ball verloren, wodurch der ASV zu leichten Treffern kam. Die Folge: Die Grün-Weißen gingen gegen die in technisch und spielerischer Hinsicht überlegene Sendener Zweitvertretung mit einem Sechs-Tore-Rückstand in die Pause.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte lief es zunächst nicht beim Hausherren, ehe es besser wurde. Vorführen lassen wollten sich die Grün-Weißen nun doch nicht. GWN-Schlussmann Dennis Krieger hielt, was zu halten war. Im Angriff sorgte Florian Poppe mit elf Treffern für Furore. Die zweite Hälfte gewann der ASV nur mit einem Tor Unterschied.

GWN-Tore: Florian Poppe (11), Maximilian Halm (3), Carsten Weitkamp (2), Dominik Peter (2), Linnert Determann (1), Yannis Frye (1), Tobias Last (1).