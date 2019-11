SG Coesfeld/Nottuln verpasst perfekten Saisonstart

Die Zweitliga-Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln haben einen Start nach Maß knapp verpasst. Beim ersten Spieltag der Hallensaison 2019/20 kassierte das Team nach einem deutlichen 3:0-Sieg gegen Vorjahresmeister TV Brettorf gegen das Heimteam aus Düdenbüttel eine unnötige 1:3-Niederlage.

Die SG, die mittlerweile ihr viertes Jahr im deutschen Unterhaus vertreten ist, brauchte nach der langen Anreise in die Nähe von Hamburg einige Zeit, um ins erste Spiel hineinzufinden. Der Gegner aus Brettorf, der durch die Konstellation des Spieltags schon vorher seine erste Begegnung bestritten hatte, war zunächst wacher, klarer in den Aktionen und schaffte es gekonnt, einige schöne Angriffe zu voll­enden. Nach einer Auszeit beim Stand von 2:7 gelang es der SG-Fünf aber im weiteren Verlauf des ersten Satzes immer mehr, dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen. Mit einer tollen Aufholjagd wurde der Durchgang nach Abwehr von zwei Satzbällen noch 13:11 gewonnen.

In der Folge ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Langer keinen Zweifel mehr daran, wer die Punkte aus dem Landkreis Stade mit nach Hause nehmen würde. Mit 11:4 und 11:5 gingen die Sätze zwei und drei auch in der Höhe verdient an das Team aus dem Münsterland.

Eine Zeichen der erfolgreichen Jugendarbeit war der erste Bundesliga-Kurzeinsatz des 15-jährigen Maximilian Schellerhoff. Er durfte in der Schlussphase aufs Parkett und machte seine Sache sehr gut.

Im zweiten Spiel ging es dann für die SG gegen das Heimteam aus Düdenbüttel, das in seinem ersten Spiel gegen Brettorf ebenfalls gewonnen hatte. Auch wenn in diesem Spiel die ersten drei Sätze sehr umkämpft waren (9:11, 11:8, 9:11), blieb die SG während des gesamten Spielverlaufs doch deutlich unter ihren Möglichkeiten und schaffte es insbesondere zu selten, Hauptangreifer Hendrik Langer in aussichtsreiche Abschlusssituationen zu bringen.

Vom Verlust des dritten Satzes nach einer 9:7-Führung konnte sich das Team dann nicht mehr erholen. Mit deutlich zu vielen Eigenfehlern wurde auch der vierte Satz klar mit 4:11 abgegeben.

„Hier wären heute sicherlich mehr als nur zwei Punkte drin gewesen“, war sich Abwehrspieler Sebastian Badura durchaus bewusst, dass sein Team eine große Chance verpasst hatte, gleich zu Beginn der Saison in die oberen Regionen der Tabelle zu springen.

Dies soll dann aber am Samstag (16. November) gelingen, wenn die SG vor eigenem Publikum gegen zwei Mannschaften antreten wird, die beide keinen guten Saisonstart hatten und zurzeit am Tabellenende zu finden sind. Zu Gast sind um 15 Uhr in der Halle am Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld die beiden einzigen Teams aus dem Rheinland: TV Wahlscheid und Ohligser TV.