Eine leichte Aufgabe sieht anders aus: Am Sonntag (Anpfiff um 17.15 Uhr) haben die Bezirksliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln den bärenstarken Aufsteiger SC Münster 08 zu Gast.

Die Grün-Weißen haben erst vier Spiele absolviert und belegen mit 4:4 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die Münsteranerinnen, die schon zwei Spiele mehr auf dem Buckel haben, liegen punktgleich mit dem SC Westfalia Kinderhaus (9:3 Punkte) an der Tabellenspitze. Die Spielstärke der Gäste aus der Domstadt bekam zuletzt der bisherige Tabellenzweite BSV Roxel beim 23:30 schmerzhaft zu spüren.

„Wir sind gut vorbereitet. Der gemeinsame Martinimarkt-Besuch am spielfreien Wochenende diente dem Teambuilding“, berichtet GWN-Trainerin Tine Hünteler-Hekman augenzwinkernd, um dann aber schnell zur Sache zu kommen: „Der SC Münster 08 stellt eine schnelle, junge Mannschaft, die hervorragend eingespielt ist. Die machen enorm Druck“, sieht sie die Gäste in der Favoritenrolle. Die Grün-Weißen sind also gewarnt. Besonders auf die Deckung wird enorm viel Arbeit zukommen. Denn kommen die 08-erinnen erst einmal ins Spiel, sind sie nur schwer zu bremsen.

Tine Hünteler-Hekman setzt daher auf schnelle Konter. Dabei muss sie allerdings auf Lea Heiman (Urlaub) verzichten. Meike Eckhardt meldete sich unter der Woche krank. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig.