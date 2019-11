Durch den Sieg verbesserten sich die Grün-Weißen in der Tabelle auf den achten Platz. „Diese Platzierung ist nach Beendigung der Hinserie sehr ordentlich für uns“, freute sich Popp .

Die Gäste gingen früh durch einen Treffer von Darius Schwering mit 1:0 in Führung. Wenig später erhöhte Ben Rahlenbeck sogar auf 2:0 (22.). Letzterer war es auch, der in den ersten 45 Minuten eine Großchance ungenutzt ließ. Aber auch seien Teamkollegen hätten noch den ein oder anderen Treffer nachlegen können. Das gelang erst Tom Overmann unmittelbar nach dem Wiederanpfiff: In der 46. Minute traf der Techniker nach einer feinen Einzelleistung zum 3:0. Für das 4:0 zeichnete in der 56. Minute mit Jahn Ahrens eine Leihgabe aus dem Westfalenliga-Kader verantwortlich.

Nach 70 Minuten kam der Nottulner Motor jedoch ins Stottern. Zwei Spielerwechsel, ein Eigentor von Jonas Goßling – plötzlich wurde Lette immer besser. In der 84. Minute gelang Linus Johannes Brocks sogar das 2:4. Und wer weiß, was noch passiert wäre, wenn drei Minuten vor dem Abpfiff Goßling eine Großchance nicht noch mit einer starken Grätsche vereitelt hätte. So aber blieb es beim Nottulner 4:2-Erfolg und Popps Feststellung: „So spannend hätten wir es nicht mehr machen müssen.“