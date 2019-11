„Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll“, erklärte Nottulns Handballtrainer Stefan Göcke völlig bedient nach dem Spiel beim SC Nordwalde . „Wir kommen gut ins Spiel, machen viel Druck und führen nach zehn Minuten mit 6:2. Doch dann folgen katastrophale 50 Minuten.“ Die Folge: Die Grün-Weißen erlebten beim Kreisliga-Tabellennachbarn ein Debakel und verloren mit 19:29 (9:12).

„Ich kann eine Mannschaft doch nicht durchspielen lassen“, verteidigte Göcke seinen ersten Spielerwechsel nach zehn Minuten. „Doch anschließend kam ein unerklärlicher Bruch ins Spiel.“ Zehn Minuten blieben die Nottulner ohne Torerfolg. Der Gastgeber holte Tor um Tor auf und ging mit einem 12:9-Vorsprung in die Pause.

In der Kabine sprach der Nottulner Trainer die Mängel an, aber seine Mannschaft schaffte es auch im zweiten Durchgang nicht, den Schalter umzulegen. „Die Nordwalder waren einfach viel galliger“, zog Göcke ein ernüchterndes Fazit. Auch die Stammformation musste erkennen, dass gegen diesen wie entfesselt auftretenden Gegner nichts mehr zu holen war. Nach einem 7:1-Lauf hieß es bald 20:10 (42.) für den Hausherren. „Immerhin konnte der Abstand in den letzten zehn Minuten gehalten werden“, flüchtete sich Göcke in Galgenhumor. „Mund abputzen und weitermachen“, gab der Coach die Devise aus. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken, um nicht in einen Negativstrudel zu geraten.“

Das nächste Wochenende ist spielfrei. Zeit genug, um bis zur Partie gegen die DJK Sparta Münster 2 die Defizite aufzuarbeiten.

GWN-Tore: Dominik Peter (5/2), Florian Poppe (3), Linnert Determann (3), Carsten Weitkamp (3), Gerrit Kracht (2), Felix Wottke (2) und Yannis Frye (1/1).