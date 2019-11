Damen von GW Nottuln verlieren zu hoch

In der Handball-Bezirksliga der Damen hatte GW Nottuln den SC Münster 08 zu Gast. Nach harter Gegenwehr unterlag die Mannschaft von Trainerin Tine Hünteler-Hekman gegen den ambitionierten Aufsteiger vom Ergebnis her etwas zu hoch mit 16:22.

In der ersten Hälfte war das Spiel lange Zeit ausgeglichen. Die Deckung der Grün-Weißen zeigte sich im Zentrum mit Andrea Kohlleppel und Sabrina Welp stabil. Im GWN-Angriff lief es trotz einiger Flüchtigkeitsfehler recht vielversprechend. Lediglich über Außen zeigten sich die Grün-Weißen verwundbar. Aber auch Torfrau Maren Wietholt sah bei einigen Bällen nicht gut aus. Der Bruch kam aber erst ins Spiel, als beim Stande von 6:7 (14.) mit Stefanie Gravermann, Marina Rotermund und Andrea Kohlleppel gleich drei Spielerinnen der ersten Sechs eine Verschnaufpause verordnet bekamen. Der „zweite Anzug“ passte nicht, und die mit viel Körpereinsatz aufwartenden Gäste vom Kanal zogen bis zum Seitenwechsel auf 13:9 davon.

„Ich hatte mir von den Wechseln mehr Effektivität im Eins-gegen-Eins versprochen“, begründete GWN-Trainerin Tine Hünteler-Hekman ihre Maßnahme. „Doch wenn man da Fehler macht, sieht das blöd aus“, legte sie den Finger in die Wunde. Immer wieder liefen sich die Akteurinnen in der hart auftrumpfenden Gäste-Deckung fest, zeigten Nerven und leisteten sich dumme Abspielfehler. Diese nutzten die Münsteranerinnen zu einfachen Toren, die sie deutlich in Führung brachten.

Aber noch einmal kämpften sich die Gastgeberinnen durch Treffer von Andrea Kohlleppel, Sabrina Welp und Marina Rotermund zurück ins Spiel und waren zehn Minuten vor Schluss auf ein Tor dran (15:16). Dann aber häuften sich wieder die Fehler im Angriffsspiel der Grün-Weißen, wodurch sie die Gäste entscheidend absetzen konnten. Trotz tapferer Gegenwehr mussten die Grün-Weißen die Überlegenheit des Aufsteigers am Ende akzeptieren.

„Das letzte Tor hat mich aber doch sehr gefreut“, zollte die GWN-Trainerin den beiden Youngstern im Team ein Lob. Nach feinem Zuspiel von Anna Koch erzielte Maxima Faltmann – beide könnten noch in der A-Jugend spielen – den letzten Treffer zum 16:22 Endstand. „Der Sieg der 08er ist verdient, allerdings etwas zu hoch ausgefallen“, spendete Nottulns Trainerin ihrer Mannschaft Trost.

GWN-Tore: Andrea Kohlleppel (4), Stefanie Gravermann (4/2), Marina Rotermund (3), Sabrina Welp (2), Maxima Faltmann (2) und Sarah Chowanietz (1).