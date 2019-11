Im vom 8. Dezember vorgezogenen Meisterschaftsspiel empfängt der Drittletzte der Kreisliga A 2 Münster Fortuna Schapdetten am Donnerstag (Anstoß um 19.30 Uhr) Davaria Davensberg . „Für mich ist das die spielstärkste Mannschaft der Liga. Normalerweise haben wir gegen diesen Gegner keine Chance. Am Donnerstag wollen wir aber unsere rote Asche zum Glühen bringen und uns für die Hinspielniederlage revanchieren“, sagt Fortunas Coach Marco Müller.

Vor fünf Wochen setzten sich die Davaren im ersten Vergleich mit 3:1 durch. „Bis zur 83. Minute haben wir damals mit 1:0 geführt, ehe Davensberg doch noch verdient gewinnen konnte“, erinnert sich der Schapdettener Coach. Vor allem SVF-Torhüter Nils Appelhans verhinderte mit mehreren Glanzparaden einen höheren Sieg des Tabellenneunten, der am vergangenen Sonntag Spitzenreiter SV Bösensell auf eigenem Platz eine 0:1-Niederlage zufügte.

Der zuletzt beruflich verhinderte Ulrich Jehn sowie Justin Ziepke, der in der letzten Partie gesperrt war, kehren in den Kader zurück. „Damit fehlt vermutlich nur Patrick Heumann“, so Müller.