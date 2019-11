Zunächst sah es jedoch gar nicht gut für die SG-Fünf aus – der Start im ersten Spiel gegen Tabellenschlusslicht TV Wahlscheid verlief äußerst holprig. In den ersten drei Sätzen kam die SG überhaupt nicht ins Spiel und lag zwischenzeitlich völlig verdient mit 1:2-Sätzen (9:11, 15:13, 8:11) zurück. „In dieser Phase lief bei uns wirklich sehr wenig, insbesondere das Zuspiel kam überhaupt nicht“, zeigte sich Abwehrspieler Sebastian Badura selbstkritisch ob der anfangs erschreckend schwachen Leistung seiner Mannschaft. Die drohende Niederlage rüttelte sein Team dann aber wach. Ab Satz vier sahen die Zuschauer ein völlig anderes Spiel. Aus einer starken Abwehr heraus wurde die Angriffsreihe nun immer wieder schön in Szene gesetzt. Mit 11:4 und 11:5 sicherte sich das Heimteam die Sätze vier und fünf und das Spiel aufgrund der Leistungssteigerung noch verdient mit 3:2.

Im zweiten Spiel wartete mit dem Ohligser TV dann ein Team auf die SG, das sich ebenfalls gegen Wahlscheid hatte durchsetzen können und mit den ersten Saisonpunkten im Rücken ohne viel Druck in das Spiel gehen konnte. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes, sehr kämpferisches Match, das die SG mit in allen Mannschaftssteilen deutlich verbesserter Leistung letztlich mit 3:1-Sätzen (11:7, 9:11, 11:7, 11:8) für sich entscheiden konnte. „Wichtig war heute, dass wir nach den Satzverlusten die Ruhe bewahrt und einfach weiter unser Spiel gespielt haben“, war Angreifer Oliver Schmitz nach der Begegnung glücklich über den schwer erkämpften doppelten Heimerfolg.

Mit den vier zusätzlichen Punkten auf dem Konto entfernt sich die SG zunächst deutlich von den Abstiegsplätzen, der westfälische Zweitligist befindet sich vorübergehend sogar in völlig ungewohnten Tabellenregionen. So steht das Team zum ersten Mal seit dem Aufstieg vor vier Jahren auf Platz drei der Zweitliga-Tabelle. Brisanz erhält die Tabellenkonstellation dadurch, dass die SG beim nächsten Spieltag in zwei Wochen gegen die beiden einzigen noch ungeschlagenen und vor ihnen liegenden Teams antreten muss, die Erstliga-Absteiger und Aufstiegstopfavoriten SV Armstorf und SV Moslesfehn. Von der Tabellensituation nach zwei von acht Spieltagen lässt sich daher auch niemand bei der SG täuschen. „Die schweren Brocken haben wir noch alle vor uns“, sagte Mannschaftsführer Hendrik Langer, der weiß, dass sich die Lage ganz schnell wieder ändern kann und dies vermutlich auch wird. Dennoch ist man im SG-Lager mit dem Saisonstart mehr als zufrieden.