Nottuln -

Mit einem Quintett nahm die LG Coesfeld an den Westfälischen Crossmeisterschaften in Hamm teil. Unter ihnen auch das Geschwister-Duo Nele (W 14) und Marco Sietmann (MJU 18) aus Nottuln, die in ihren Altersklassen zu den Favoriten zählten und diesem Anspruch gerecht wurden.