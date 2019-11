Als Drittplatzierter treffen die Münsterländer im hohen Norden auf die noch ungeschlagenen Mannschaften des SV Armstorf (1.) und SV Moslesfehn (2.) – mehr Spitzenspiele gehen nicht.

Die beiden niedersächsischen Bundesligaabsteiger gehören auch in diesem Jahr zu den absoluten Favoriten auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga und haben mit vier klaren Siegen schon zu Beginn der Saison diese Ambitionen eindrucksvoll untermauert. Für die SG, die ihr verhältnismäßig leichtes Startprogramm zwar nicht immer mit Bestleistungen, aber mit guten Ergebnissen abgeschlossen hat (6:2 Punkte), steht daher nun der erste Gradmesser an.

„Es ist noch schwierig zu sagen, wo es in dieser Saison hingeht. Wir haben bereits wichtige Siege gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte geholt, Armstorf und Moslesfehn sind aber ein ganz anderes Kaliber. Da müssen wir schon unsere absolute Topleistung bringen, um erfolgreich zu sein“, ist sich auch Mannschaftsführer Hendrik Langer der Außenseiterrolle seiner Mannschaft an diesem Spieltag bewusst. Zugleich ist der Druck auf Seiten der SG deutlich geringer als bei den Gegnern.