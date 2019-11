„Diesen Preis hat er sich redlich verdient, denn Jonas ist seit langem ein engagierter Trainer in unserem Verein. Heutzutage ist es schwer, Ehrenamtliche zu finden. Umso schöner finde ich, dass mit diesem Preis das Engagement von Jugendlichen hervorgehoben wird“, sagte Jan Stengel, 1. Vorsitzender von No Limit Nottuln.

Der „Spoju-Award“, der Ehrenamtspreis der Sportjugend Coesfeld, wird einmal jährlich von der Sportjugend im Kreissportbund Coesfeld mit Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland vergeben. Er richtet sich an junge Menschen unter 27 Jahre, die sich ehrenamtlich in ihrem Sportverein im Kreis Coesfeld für die Jugendarbeit engagieren, und an Erwachsene über 27 Jahren, die junge Menschen an die Jugendarbeit im Sportverein heranführen oder sie dabei begleiten und unterstützen.

Christian Frieling, Mitarbeiter der Sparkasse Westmünsterland, wies darauf hin, dass sich Jonas Elpers trotz seiner großen schulischen Belastung um die Jüngsten im Verein kümmere. „Im nächsten Jahr macht Jonas Abi. Ich finde es schön, dass er sich trotzdem im Verein so engagiert.“

2008 begann Jonas Elpers bei No Limit Nottuln mit dem schnellen Rückschlagspiel. Es gefiel dem heute 17-Jährigen so gut, dass er im Jahr 2014 einen Trainerschein machte. „Im Moment kann ich wegen der Schule nur freitags Training geben. Früher habe ich aber zweimal pro Woche als Trainer gearbeitet. Mir ist wichtig, dass die Kinder von Beginn an technisch richtiges Badminton lernen“, erzählte der Nottulner, der außerdem seine eigene sportliche Karriere vorantreibt. „Ich spiele inzwischen für den Gladbecker FC in der Jugend-Landesliga. Wir haben ganz gute Aufstiegschancen.“

Nach dem Abitur möchte der Nachwuchstrainer, der in absehbarer Zeit auch den C-Trainerschein erwerben möchte, erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. „Am liebsten beim Kreissportbund Coesfeld.“ Die beiden anwesenden Vertreterinnen der Sportjugend Coesfeld, Judith Wortmann und Annika Revers, konnten sich am Donnerstag schon einmal ein Bild von dem engagierten Badmintonspieler machen. Um eine Empfehlung für das FSJ im Kreissportbund kommen sie jetzt wohl nicht mehr herum. . .