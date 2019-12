Bogensportlerin Anke Rüschhoff-Nadermann vom SV Fortuna Schapdetten sicherte sich mit 544 von 600 möglichen Ringen den Titel der Bezirksmeisterin bei den in Reken ausgetragenen Bezirksmeisterschaften. Die Mannschaft der Herren Masters aus Schapdetten mit Dietmar Hülsmann, Holger Nauendorff und Peter Rüschhoff-Nadermann wurde Vize-Meister.

Peter Brüggemann trat mit dem Blankbogen, einem Sportbogen ohne Visierhilfe und ohne Stabilisierungshilfe, an. Er erreichte 379 von 600 Ringen und reihte sich auf Platz zehn im Mittelfeld ein.

Simon Kassen biss sich in der Jugendklasse durch den knapp drei Stunden dauernden Wettkampf. Er konnte die starke Konkurrenz aber nicht einholen und musste sich bei 324 Ringen mit dem vorletzten Platz begnügen.

In der Hallensaison werden die Pfeile einheitlich auf eine Entfernung von 18 Metern geschossen. Die höchste Wertung 10 hat einen Durchmesser von gerade einmal vier Zentimetern. Kraft, Ausdauer und Konzentration müssen beim Bogensport über die gesamte Wettkampfdauer aufrechterhalten werden.

Fünf Jahre lang richtete der Bogensportclub Ibbenbüren die Bezirksmeisterschaften in der Halle aus. Dieses Jahr trafen sich an zwei Tagen 220 Sportler aus dem ganzen Münsterland in der Kreissporthalle Reken. Im nächsten Jahr lädt Fortuna Schapdetten den Tross in die neue Dreifachsporthalle nach Nottuln ein. Die Fortunen werden dann im Wechsel mit Reken alle zwei Jahre Ausrichter der Bezirksmeisterschaften sein.

Bereits am vergangenen Freitag konnte eine Abordnung der Schapdettener Bogensportler die fast fertiggestellte Halle in Augenschein nehmen und mit den Planungen für die Meisterschaft im Dezember 2020 beginnen. Den Fortunen gefielen besonders die große Tribüne und das helle Foyer.