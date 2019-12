Hohenholte bleibt tief im Tabellenkeller: Die Gelb-Schwarzen haben ihr Heimspiel gegen Rinkerode mit 1:2 (1:1) verloren – unglücklich. „Einige wenig glückliche Schiedsrichterentscheidungen. Und mindestens drei sehr gute Chancen, wo der letzte Pass nicht stimmt. und zwei unglückliche Gegentore“ - so kommentiert Spielertrainer Mario Boonk das Ergebnis. „Wir hätten mindestens ein Unentschieden verdient gehabt“. Die Gastgeber bestimmen in der ersten Halbzeit über weite Strecken die Partie. Rinkerode steht tief und lässt die Gelb-Schwarzen kommen. So entstehen viele Chancen. Marvin Niehoff oder Björn Wildermann verpassen zwei sehr gute Möglichkeiten in der 22. und 26. Minute. Nach einer Ecke von links geht Hohenholte in Führung. Mario Boonk köpft das Leder ins rechte Toreck. Der Ausgleich gelingt dem SV Rinkerode in der 41. Minute. Kapitän Frederick Fechner fälscht einen Schuss unglücklich ab – unerreichbar für Torwart Andreas Saalmann. Auch nach dem Pausentee hat Hohenholte die Partie eigentlich im Griff, kann aber keine der vielen herausgespielten Chancen nutzen. Kijan Taheri, Stephan Waltring und Ferdinand Vogelsang bekommen das Leder einfach nicht über die Linie. ein Unachtsamkeit in der Abwehr besiegelt die Niederlage. Ein SVR-Stürmer steht in der 90. Minute nach einer Ecke völlig frei und braucht nur noch einzuschieben. „So ist das eben, wenn man unten drin steht“, haderte Boonk hinterher mit dem Spielverlauf.