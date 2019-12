GWN-Rumpftruppe verliert 25:30

GW Nottuln musste in der Handball-Kreisliga der Herren bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt in eine 25:30 (14:17) Niederlage einwilligen. Damit rutschten die Grün-Weißen mit 7:11 Punkten auf Rang acht zurück. Nach der Absage von David Holzgreve (Grippe) stand GW-Coach Stefan Göcke in Drensteinfurt nur ein Auswechselspieler im Rückraum zur Verfügung. „Angesichts der langen Verletztenliste haben wir ein Superspiel gemacht“, zeigte sich Göcke sehr angetan vom Auftritt seiner Rumpftruppe beim Tabellenfünften. Die Grün-Weißen gingen voller Elan in die Partie und führten mit 4:1, ehe die Hausherren eine Schippe drauflegten und ausglichen. Beide Mannschaften schlugen ein hohes Tempo an und erzielten in Durchgang eins viele Tore über die zweite Welle oder aus dem Rückraum. „Auch vom 14:17-Pausenrückstand hat meine Mannschaft sich nicht beeindrucken lassen“, zog GWN-Coach Stefan Göcke vor seinem „Häuflein der Aufrechten“ den Hut. Bis weit in die zweite Hälfte hinein stand die Partie auf des Messers Schneide. Immer wieder wechselte die Führung, ehe auf Seiten der Grün-Weißen am Ende die Kraft fehlte und sich die Gastgeber dank der Übersicht ihres Routiniers Alexander Kramm (9 Tore) entscheidend absetzen konnten. HSG-Coach Volker Hollenberg bewies zudem ein glückliches Händchen mit einem Torwarttausch. „Die bessere Bank hat am Ende das Spiel entschieden“, sah Nottulns Trainer Stefan Göcke trotz der Niederlage bei seiner Mannschaft „einen Schritt in die richtige Richtung“. „Der Spaß am Spiel und das Feuer ist wieder da“, zeigte er sich rundum zufrieden. -te-