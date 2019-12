SW Havixbeck feiert 42:22-Erfolg gegen Lengerich – Sieg als Dank an treue Fans

Havixbeck -

Die SWH-Handballer hoffen auf einen Ausrutscher des Tabellenführers Everswinkel am letzten Spieltag des Jahres in Ochtrup. Bei einem eigenen Erfolg in Recke wären sie dann Tabellenführer. Gegen Lengerich gab es ein Geschenk für die Fans.