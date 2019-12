26:32 - SWH 2 bietet Roxel lange Paroli

Die Kreisligavertretung der SWH-Handballer zeigte gegen den unangefochtenen Spitzenreiter BSV Roxel eine starke Leistung. In einem umkämpften Spiel verlor das Team von Martin Kleikamp letztlich mit 26:32 Toren gegen Roxel, auf deren Seite Joschka Kummenerl und Christian Winkler überragten. Diese beiden Akteure erzielten allein 21 Treffer. Trotz eines 11:16-Pausenrückstandes steckte der Tabellenvorletzte nie auf und erzwang in der 52. Spielminute das 22:24, das den Roxeler Trainer dazu veranlasste, sein Team in einer Auszeit neu einzustellen. Er fand die richtigen Worte: Sein Team setzte sich bis zum Ende wieder ab. Dennoch war Kleikamp mit der Leistung seiner Truppe sehr zufrieden: „Mit dieser Leistung hätten wir in anderen Spielen schon den ein oder anderen Punkt geholt, letztlich haben Kleinigkeiten das Spiel entschieden.“ SWH-Tore: Schürmann, Mense (je 6), J. Hölscher (5), J. Klostermann, F. Mühlenkamp (je 2), Lejeune, A. Klostermann, Hanning, Terwort und Fischer (je 1).