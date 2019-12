In der Endabrechnung 31 Ringe Vorsprung – 24 Treffer in die goldene „Zehn“ und 27 Treffer in die „Neun“ – damit hat sich Anke Rüschhoff-Nadermann souverän den ersten Platz beim Soester Hallenturnier gesichert.

In der Zwischenwertung nach zwei Wettkämpfen des NRW-Hallenchampionats hat die Bogenschützin, die für Fortuna Schapdetten startet, 1082 Ringe auf ihrem Konto. Die Zweitplatzierte Susanne Häntsch aus dem hessischen Arolsen folgt mit 1030 Ringen mit großem Abstand.

Zur Krönung dieses erfolgreichen Wettkampftages darf sich Anke Rüschhoff-Nadermann die blaue Scheibennadel anstecken. Diese Nadel wird verliehen, wenn man in einem rekordberechtigten Turnier mindestens 550 Ringe erreicht. Die 551 Ringe beim Wettkampf in Soest waren für die Bogensportlerin aus Schapdetten also ausreichend.

Eine ebenfalls starke Leistung zeigte Dietmar Hülsmann. Er begann erst vor einem Jahr mit dem Bogensport und setzte sich in Soest bereits auf den 11. Platz von insgesamt 37 Teilnehmern in der Herren-Masterklasse.

Im NRW-Hallenchampionat sind noch drei weitere Turniere im Januar in Gelsenkirchen, im Februar in Werne und im März in Dortmund zu bestreiten. Rüschhoff-Nadermann arbeitet weiter auf den Gesamtsieg hin und peilt die nächste Scheibennadel in rot an. Dafür müssen in der Hallensaison 575 Ringe von 600 erzielt werden.