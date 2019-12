Gewalt im Fußball drastisch geahndet

Seit den Gewaltaktionen beim Pokalendspiel der A-Junioren zwischen der SpVgg Vreden und der SuS Stadtlohn in Dülmen sind keine zwei Wochen vergangen. Ein erstes Urteil hat das Kreissportgericht jetzt verkündet, das die nach Einschätzung aller Beteiligten groben Unsportlichkeiten eines jungen Sportlers des SuS Stadtlohn drastisch ahndete, informiert der Vorstand des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld in einer Pressemitteilung.

In den Abendstunden nach dem ohnehin nicht gewaltfreien Pokalfinale der A-Junioren in Dülmen meinte der jugendliche Akteur durch das Absetzen einer Sprachnachricht an einen Gegenspieler aus Vreden weitere Drohungen aussprechen zu müssen. Die konkrete Androhung von Gewalt im Vorfeld des Meisterschaftsspiels zwischen beiden Teams in der Landesliga sei eine grobe und verabscheuungswürdige Unsportlichkeit, die in einem unmittelbaren und kausalen Zusammenhang mit dem Pokalendspiel stehe, urteilte das Sportgericht des Kreises auch aus der Sicht der Kreisgremien zu recht. die zehnmonatige Sperre für den Akteur lässt aufhorchen, und ist zudem auch aus Sicht des Kreisvorsitzenden Willy Westphal ein Tat angemessenes Urteil für das ausgedrückte gewaltbereite Handeln des Spielers. Zudem war zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte aufgrund einer sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung als Wiederholungstäter einzustufen sei.

Ebenfalls eindeutige und unmissverständliche Zeichen setzten die Sportgerichte in zwei weiteren Sportrechtsfällen zur verbalen Gewalt auf Sportplätzen. Das Kreissportgericht verurteilte den FC Ottenstein zu einer Geldstrafe von 300 Euro für die Entgleisungen eines Zuschauers, der den Schiedsrichter beleidigte. Mit 325 Euro wurde der SV Heek , der sich ebenfalls für das ungebührliche Verhalten eines Fans gegenüber dem Spielleiter und einem Gegenspieler vor dem Verbandssportgericht verantworten musste, zur Kasse gebeten. Dabei betonten die Einzelrichter, dass die schuldangemessenen, aber für eine Beleidigung als solches hohen Geldstrafen alleine schon deswegen erforderlich waren, weil die grob unsportlichen Verhaltensweisen der Zuschauer als obszön anstößig und ehrabschneidend gelten. Die Gerichte ließen allerdings auch erkennen, dass lediglich die vorbildliche Mitarbeit bei der Aufklärung wie auch die von den Vereinsverantwortlichen eingeleiteten Maßnahmen zum Kampf gegen die verbale Gewalt höhere Strafen verhinderten. Westphal begrüßte die Berücksichtigung der strafmildernden Umstände, seien sie doch ein Zeichen dafür, dass beide Vereine den Fußballkreis bei seinem Kampf gegen die zunehmende Gewalt auf den Sportplätzen nachhaltig unterstützten.

Flugblattaktionen, Gesprächsrunden zur Aufklärung mit den Vereinsmitgliedern und auch Deeskalationstraining für Übungsleiter seien einige Maßnahmen, die inzwischen Erfolg versprechend eingeleitet wurden.