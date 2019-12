Rund um den Jahreswechsel bestimmt der Handball das Sportgeschehen in Havixbeck. Zum 42. Mal veranstaltet die Handballabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß vom 29. Dezember bis zum 5. Januar (Sonntag bis Sonntag) ihr Dreikönigsturnier. Silvester und Neujahr bleiben spielfrei.

Zu den elf Jugend- und vier Seniorenturnieren werden in der Baumberg-Sporthalle insgesamt mehr als 700 Sportler aus allen Altersklassen erwartet. Zum zweiten Mal ist ein Team aus Havixbecks französischer Partnergemeinde Bellegarde beim Männer 3-Turnier am Start und verleiht der Veranstaltung damit sogar einen internationalen Charakter. Die Zuschauer haben an allen Tagen freien Eintritt.

Eröffnet wird das Dreikönigsturnier am 29. Dezember (Sonntag) um 9.30 Uhr mit den Begegnungen der männlichen Jugend D. Die Höhepunkte dieser Traditionsveranstaltung sind die Seniorenturniere am 4. Januar (Samstag). Das Frauen-Turnier beginnt um 10.30 Uhr. Um den Turniersieg wetteifern Landesligist SC Greven 09, die Bezirksligisten DHG Ammeloe/Ellewick, DJK GW Nottuln und DJK Eintracht Coesfeld-VBRS sowie die Kreisligisten SC Falke Saerbeck und SV SW Havixbeck.

Die Havixbecker Bezirksliga-Handballer sind ab 18 Uhr die Gastgeber beim Männer 1-Turnier. Dafür haben bislang der Landesligist TV Vreden und das All-Star-Team „Student Sunblockers“ gemeldet.

Zum Ausklang des 42. Dreikönigsturniers zeigt am 5. Januar (Sonntag) noch einmal die Handballjugend ihr Können. Um 11 Uhr beginnen die Spiele der Minis.

Noch gibt es ein paar freie Startplätze. Anmeldungen nimmt die Turnierleitung noch entgegen für die Wettbewerbe der männlichen Jugend A, weiblichen Jugend A, männlichen Jugend B, sowie für Männer 2 und Männer 1.