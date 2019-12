Stefan Göcke erwartet „ein ganz enges Spiel“

Nottuln -

In der Handball-Kreisliga der Männer bringt der letzte Spieltag des Jahres am Samstag wieder einmal ein Derby: GW Nottuln trifft in eigener Halle auf die Zweitvertretung von SW Havixbeck. „Wir sollten uns nicht von der Tabelle täuschen lassen“, warnt Nottulns Trainer Stefan Göcke. Die Schwarz-Weißen haben zwar erst zwei Punkte auf der Habenseite, doch boten sie zuletzt dem Spitzenreiter BSV Roxel lange Zeit Paroli. „Ich erwarte ein ganz enges Spiel“, sieht GWN-Coach das Spiel noch längst nicht entschieden. „Wir dürfen die Havixbecker im Rückraum nicht ins Spiel kommen lassen, sonst kann es für uns ganz unglücklich laufen. Das ist bei Derbys so“, warnt Göcke. „Wenn meine Mannschaft an die guten Leistungen aus dem Spiel gegen Ascheberg/Drensteinfurt anknüpfen kann, ist mir nicht Bange“, erhofft sich der GW-Coach einen versöhnlichen Jahresabschluss.