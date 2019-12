Nach einer Reihe sehr fahrintensiver Auswärtsspieltage dürfen die Zweitliga-Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln an diesem Samstag endlich wieder vor eigenem Publikum auflaufen.

Beim ersten Spieltag der Rückrunde treffen sie auf Gästeteams aus Düdenbüttel und Brettdorf, zwei in der Tabelle direkt vor und hinter der SG platzierte Mannschaften.

In der Hinrunde hatte sich die SG gegen Brettdorf mit 3:0 durchgesetzt, gegen Aufsteiger Düdenbüttel aber mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Mit dem eigenen Publikum im Rücken hoffen die Faustballer aus Coesfeld und Nottuln sich noch besser präsentieren zu können und das Faustballjahr möglichst mit zwei Siegen zu beenden. Gespielt wird am Samstag ab 15 Uhr in der Halle des Pictorius Berufskollegs in Coesfeld.