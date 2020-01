Gruppe C

GW Hausdülmen - Westf. Osterwick3:2

SG Coesfeld 06 - SG Heek/Oldenburg6:1

GW Hausdülmen - SG Heek/Oldenburg7:0

Westf. Osterwick - SG Coesfeld 062:4

SG Coesfeld 06 - GW Hausdülmen3:1

SG Heek/Oldenburg - Westf. Osterwick5:3

Gruppe D

GW Nottuln - Turo Darfeld1:1

Union Lüdinghausen - ASC Schöppingen2:3

ASC Schöppingen - Borussia Darup3:0

GW Nottuln - U. Lüdinghausen5:1

Turo Darfeld - U. Lüdinghausen2:0

Borussia Darup - GW Nottuln0:5

Turo Darfeld - ASC Schöppingen3:0

U. Lüdinghausen - Borussia Darup1:2

ASC Schöppingen - GW Nottuln0:6

Borussia Darup - Turo Darfeld0:2

Gruppe E

Fortuna Seppenrade - TSG Dülmen3:0

SG Hiddingsel/Rorup - SuS Hochmoor1:0

SW Holtwick - TSG Dülmen3:0

SuS Hochmoor - Fortuna Seppenrade0:1

SG Hiddingsel/Rorup - SW Holtwick1:1

TSG Dülmen - SuS Hochmoor1:0

SW Holtwick - Fortuna Seppenrade0:3

TSG Dülmen - SG Hiddingsel/Rorup1:1

SuS Hochmoor - SW Holtwick1:2

Fortuna Seppenrade - SG Hiddingsel/Rorup1:0

Die teilnehmenden Teams an der Endrunde am 12. Januar in Buldern: VfL Billerbeck (Westfalen liga), SG Coesfeld 06 (Lan­ desliga), GW Nottuln (Lan ­desliga), Union Wessum (Landesliga), Fortuna Gro ­nau (Landesliga), Turo Darfeld (Bezirksliga), SpVgg Vreden (Bezirksliga), Fortuna Seppenrade (Bezirksliga), SW Holtwick (Kreisliga A), GW Hausdülmen (Kreisliga A), SG HiddingselRorup (Kreisliga A/Ausrichter), TuS Wüllen (Kreisliga B).