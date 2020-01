Tendahl kehrt zu seinem Stammverein SW Holtwick zurück und wird als Co-Trainer der ersten Mannschaft in der Kreisliga A arbeiten. „Er kennt den Verein und hat schon etliche der Jungs in der Jugend trainiert“, sagt SWH-Geschäftsführer Thomas Uppenkamp über den 30-Jährigen, der schon 15 Jahre lang als Jugendtrainer in Holtwick tätig war. „Jetzt den nächsten Schritt in den Seniorenbereich zu machen, ist sehr reizvoll“, lächelt Tendahl, der sich auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mario Beeke , der vor wenigen Tagen um ein Jahr verlängerte, freut: „Ich werde von Mario noch viel lernen können.“

Einen Nachfolger für Nottulns A-Junioren kann Lothar Ullrich zwar noch nicht präsentieren, aber die Verhandlungen mit einem Interessenten seien schon weit fortgeschritten. „Dafür kann ich aber mitteilen, dass Trainer Jan Hörr auch in der nächsten Saison für unsere U 17 verantwortlich sein wird. Daniel Pilkewicz macht außerdem als Co-Trainer weiter.“