Viele Reiterinnen und Reiter aus den Baumbergen nehmen auch in diesem Jahr wieder am K+K-Cup in Münster teil. Zu den Stammgästen gehört Claire-Louise Averkorn vom RV Appelhülsen.

Die Sportsoldatin hatte am Freitagmorgen ihren 16 Jahre alten Wallach Condio B gesattelt und stellte sich der extrem starken Konkurrenz in einer Dressurprüfung der Klasse S*. Mit 70.238 Prozentpunkten belegte sie Rang neun. Das reichte, um ins Finale einzuziehen.

Die besten zwölf Teilnehmer gehen am Samstag (11. Januar) ab 12 Uhr im Finale der Regionalen Tour, einer Dressurprüfung der Klasse S* – Intermediaire I, an den Start. Das RVA-Duo sieht dieser Prüfung nach dem Sieg am Westfalentag gelassen entgegen.